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Многие водители такси работающие на территории РФ, знают наш проект! А ты? Если нет, уверяю — тебе понравятся услуги которые мы предоставляем для удобной работы в сфере такси.
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Гарантии

На некоторые услуги, возможна установка страховки сделки.

Работаем 24/7

Для вашего удобства, мы на связи 7 дней в неделю - без выходных.

Репутация

У нас высокий уровень репутации в сети. Что подтверждают отзывы!

Несколько популярных услуг

Три самых популярных услуги среди водителей за этот год:

Лицензия на такси

Только для Москвы и Московской области. На БСЖ или Жёлтое авто могут все. А мы ещё и с другими цветами работаем.

Без лицензии в такси

Без лицензии в такси

Существует возможность работать без лицензии на такси в агрегаторах — (Яндекс такси, Ситимобил и Gett).

Системы приоритета

В агрегаторах такси есть множество багов, которые можно использовать для получения приоритетов в системе.

Наши лицензии работают долго!​

Наши лицензии работают долго!

Не зависимо от цвета вашего авто, лицензия отработает не менее 1 года, даже при наличии нарушений. Вот не большая статистика нашей работы — с 2016 по 2022 год.
Выдано Разрешений (8400)
100%
Действующие Разрешения (5040)
63%
Аннулировано / Прекращено (3360)
47%
Менеджер​

Александр

Менеджер

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Это не всё!

Ещё не много того, что мы можем и даже это не всё! Смотрите далее или просто перейдите в нужный раздел, для просмотра стоимости и наименований услуг.
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Разблокировка
профиля такси.

Разблокировка
профиля такси.

Возможность стать партнёром.

Это не значит что за определённую плату, вы получите пассивный доход! Нет, это не так. Вы получите инструменты и знания для того чтобы делать тоже что и мы. Работу ни кто не отменял!

МГ
МК

Наша команда профи

У нас только профессионалы своего дела. Других не держим. Ведь, только такой подход - даёт возможность решать задачи оперативно и качественно.

Менеджер​

Александр

Менеджер

Telegram

Это не всё!

Если в теме такси как профи и интересуешься новостями твоей сферы деятельности, ну или просто хочешь посмотреть текущие обновление нашего проекта.
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Наши контакты

Вы можете связаться с нами, любым из доступных способов связи указанных на сайте нашего проекта. Мы всегда рады вам помочь!

Адрес:

Офис. г.Киров, ул. К. Маркса 121, 212/2, Бизнес-центр "Премиум". Скоро открытие офиса в Москве и Санкт-Петербурге.

Email:

razblokirovka-taxi@gmail.com

Телефон:

+7(981)208-67-24

Телеграм:

@alextaks

Есть вопросы - напишите нам: