Аккаунты Яндекс Такси
Несколько популярных услуг
Три самых популярных услуги среди водителей за этот год:
Лицензия на такси
Только для Москвы и Московской области. На БСЖ или Жёлтое авто могут все. А мы ещё и с другими цветами работаем.
Без лицензии в такси
Существует возможность работать без лицензии на такси в агрегаторах — (Яндекс такси, Ситимобил и Gett).
Системы приоритета
В агрегаторах такси есть множество багов, которые можно использовать для получения приоритетов в системе.
Наши лицензии работают долго!
Александр
Менеджер
Это не всё!
Возможность стать партнёром.
Это не значит что за определённую плату, вы получите пассивный доход! Нет, это не так. Вы получите инструменты и знания для того чтобы делать тоже что и мы. Работу ни кто не отменял!
Наша команда профи
У нас только профессионалы своего дела. Других не держим. Ведь, только такой подход - даёт возможность решать задачи оперативно и качественно.
Александр
Менеджер
Это не всё!
Подключение водителей с иностранными водительскими удостоверениями
Работать в такси могут не только граждане РФ. В настоящее время услуга водителя в такси
Увеличение стажа в Яндекс Такси
Чтобы работать в Яндекс.Такси, требуется водительский стаж не меньше трех лет. Официально обойти это правило
Наши контакты
Вы можете связаться с нами, любым из доступных способов связи указанных на сайте нашего проекта. Мы всегда рады вам помочь!